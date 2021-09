Stiri pe aceeasi tema

- In plin scandal intre USR PLUS și premierul Florin Cițu, din cauza programului de 50 de miliarde de lei pentru primari, Klaus Iohannis a sușinut miercuri dupa-amiaza o declarație de presa in care a facut apel la partidele din coaliția guvernamentala sa se ințeleaga și sa dialogheze. „Oamenii s-au saturat…

- Un contract care vizeaza asigurarea profesionala a șefilor din Complexul Energetic Oltenia a fost atribuit recent. Bugetul pentru serviciile de asigurare de raspundere civila profesionala pentru membrii Consiliului de Supraveghere și membrii Directoratului Complexului Energetic Oltenia este de peste…

- 20 august, zi de sarbatoare la Dacia. 53 de ani de la ieșirea primei mașini din fabrica. 20 august este o zi de sarbatoare pentru Mioveni și pentru Argeș! Astazi se implinesc 53 de ani de cand prima mașina Dacia a ieșit pe linia de producție, devenind, in timp, cea mai cunoscuta marca autohtona! In…

- 21 de zimbri vor fi eliberați in doua zone din Munții Fagaraș. Evenimentul va avea loc la sfarșitul saptamanii sub supravegherea specialiștilor fundației Conservation Carpathia. Zimbrii au fost aduși din Germania, Marea Britanie, Suedia și județul Neamț. Animalele vor fi eliberate in doua zone de reintroducere…

- Grupul de clinici stomatologice DENT ESTET s-a alaturat proiectului MagicHELP, inițiat de Asociația Magic, pentru ca “Impreuna sa facem magie”. Comunitatea Magic se marește, astfel, cu un nou MagicPARTNER – DENT ESTET 4 KIDS, prima clinica de medicina dentara din Romania si Europa de Est dedicata…

- Cristina Stocheci, senator #PSD de #Argeș: Romanii, in aceste luni, au saracit. Doar in mintea premierului Cițu romanii o duc mai bine. Aproape s-au dublat #facturile la energie, prețul pe litrul de benzina a ajuns la 6 lei. Romanii spun, in acest moment, ca Romania merge intr-o direcție greșita. Indicele…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, explica, la aceasta ora, cum a ajuns Romania sa se numere printre cele 11 state membre ale Uniunii Europene care contesta strategia Bruxelles-ului privind gospodarirea padurilor, el spunand ca pana vineri nu e existat un document oficial al CE și ca nu au fost facute…

- Autoritațile din Argeș au explicat situatia Delta, pentru Europa FM, dupa ce ieri Institutul Național de Sanatate Publica a spus ca in Pitești, tulpina descoperita inițial in India se raspandește accelerat in judet și in imprejurimi. 17 cazuri au fost inregistrate in județul Argeș, dar cazurile nu mai…