Stiri pe aceeasi tema

- ​Antreprenorii care vor sa-și mute pe internet micile afaceri de comerț sau street-food, de exempu, au la dispoziție o soluție rapida cu aplicația Ebriza și sistemul BT la plata cu cardul. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....

- Banca Transilvania lanseaza pentru viitorii sai clienti NEOcont. Primul pas spre BT inseamna acum zero drumuri la banca pentru semnaturi, dar si zero comisioane la o serie de servicii. Ce aduce NEOcont persoanelor fizice: cont bancar care poate fi folosit imediat, card de debit primit acasa, posibilitatea…

- ​Patru branduri românești, Banca Transilvania, Mobexpert, Bitdefender si eMAG, au lansat platforma „Doneaza pentru linia întâi”, unde se pot oferi contribuții online pentru furnizarea de maști și alte materiale de protecție pentru medicii, militarii și polițiștii care lupta…

- Medicover Romania a dezvoltat impreuna cu Atlas Help serviciul MediCall, prima platforma medicala destinata sa reduca nevoia de circulatie si interactiune sociala a romanilor in contextul restrictiilor impuse pentru limitarea raspandirii coronavirusului.

- Banca Transilvania lanseaza o noua campanie de shopping bancar online, Fii golgheter cu cardul STAR, inspirata din fotbal si mai ales de performantele lui Lionel Messi. In 18 februarie a.c., meciul incepe la ora 9.00 si se termina la 23.59, iar doua dintre produsele preferate ale clientior BT vor intra…

- Blugento, firma clujeana specializata în furnizarea de soluții de eCommerce bazate pe platforma Magento, lanseaza Zéa, agenția de digital marketing în eCommerce dedicata magazinelor online partenere.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Dorind sa vina in intampinarea cerintelor clientilor sai, unul dintre cele mai cunoscute magazine online, care ofera la vanzare produse din aproape toate domeniile, va implementa anul acesta in Romania plata in rate.

- Banca Transilvania intenționeaza sa cumpere 100% din capitalul social al Microinvest, o companie specializata pe finanțarea microîntreprinderilor, liderul pieței financiare non-bancare din Republica Moldova.Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....