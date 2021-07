Stiri pe aceeasi tema

- Banca Transilvania dubleaza donatiile facute in iulie catre PEDITEL Serviciul de asistenta pediatrica a ajutat pana acum peste 300.000 de copii din Romania si diaspora.Donatiile catre PEDITEL, facute in luna iulie prin site-ul BT, sunt dublate de Banca Transilvania. PEDITEL este singurul serviciu non-stop…

- Asa cum anunta in urma cu mai multe saptamani, Apple a inceput sa integreze functia Lossless Audio in Apple Music, serviciul de streaming pentru muzica al companiei. Lossless Audio are doua niveluri de calitate: 16 biti la 44.1 kHz (nivel de CD audio) si 24 biti la 48 kHz. Pentru calitatea mai ridicata,…

- 90% dintre romanii din diaspora care trimit bani cu TransferGo prefera sa transfere de pe smartphone direct din aplicația mobila, spre deosebire de restul de 10% care aleg transferul de bani prin intermediul website-ului. Mai mult, numai in ultimii 3 ani utilizarea aplicației mobile TransferGo a crescut…

- De ani de zile Iulia Vantur are succes in India. Acolo nu este prezentatoare de știri, ci cantareața. Abia acum, la ani de zile de la stabilirea ei la mii de kilometri de Romania, a dezvaluit cum a devenit celebra la Bollywood. Iulia Vantur s-a stabilit in India de mai bine de șase ani, acolo a luat-o…

- Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a declarat ca municipalitatea dorește transformarea orașului în unul integral digital, în acest sens fiind creat Serviciul de transformare digitala. Edilul urmarește ca municipiul sa devina la fel ca Estonia,…

- Uber s-a lansat in Romania in 2015, in București, și s-a extins ulterior la Cluj, Timișoara, Brașov și Iași. In vara anului 2020, serviciul a devenit disponibil și in Constanța, iar in lunile recente, Uber s-a lansat in Craiova, Galați și Pitești. Din 22 aprilie, aplicația este disponibila și pentru…

- Perioada de garanție a produselor distribuite de Mercusys prin intermediul parteneilor crește la 3 ani pentru toate produsele achiziționate dupa 01.01.2021 și 2 ani pentru toate produsele achiziționate inainte de 01.01.2021. Decizia de extindere a garanției produselor a fost luata pentru a oferi tuturor…

- DIICOT a preluat plangerea depusa de Corpul de control al premieruluii privind accesarea de catre Stefan Voinea, consilier onorific al fostului ministru Vlad Voiculescu, a Registrului Electronic National de Vaccinari, folosind o parola a Ministrului Sanatatii, au declarat surse judiciare pentru Agerpres.…