- In cel mai important discurs tinut de la invadarea Ucrainei de catre Rusia la 24 februarie, Nabiullina a spus ca va fi nevoie de doi ani pentru ca inflatia sa revina la tinta de 4% a Bancii Centrale."Perioada in care economia poate trai pe baza rezervelor este limitata. Si deja in trimestrul al doilea…

- Banca Naționala a Romaniei a decis majorarea dobanzii-cheie de la 2,5 la 3% pe an , incepand de azi, dar și a dobanzilor la care se pot imprumuta sau pe care le pot obține bancile comerciale atunci cand plaseaza bani la BNR, a anuntat instituția intr-un comunicatde presa. Masura era anticipata de majoritate…

- Consiliul de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei se intalneste marti pentru sedinta de politica monetara, iar analistii se asteapta la o noua majorare a dobanzii cheie. Adrian Codirlasu, vicepresedinte al CFA Romania, a declarat la finalul lunii februarie ca Banca Nationala a Romaniei (BNR)…

- Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobanzilor variabile la creditele in lei, a stagnat vineri la 4,60%, insa ROBOR la sase luni a atins un nou record, potrivit datelor BNR. La inceputul lunii martie indicele era cotat la 4,25%. Indicele ROBOR la trei luni a inceput anul 2022 la 3,02%.…

- Indicele ROBOR la 3 luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor de consum in lei cu dobanda variabila, a urcat luni la 4,25% pe an, de la 4,03% pe an vineri, informeaza Agerpres, care citeaza datele Bancii Nationale a Romaniei.Este cel mai mare nivel atins de indicele ROBOR la trei luni…

- Bursa de Valori de la Moscova nu se va deschide luni, a anuntat Banca Centrala a Rusiei, dupa ce moneda tarii s-a prabusit in urma sanctiunilor occidentale, potrivit CNN. Pe bursa de la Londra companiile rusesti au pierderi istorice: Sberbank minus 70%, Lukoil minus 61%, Rosneft minus 42%. „Din cauza…

- Consiliul de administratie al BNR a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2,50 la suta pe an, de la 2,00 la suta pe an, incepand cu data de 10 februarie 2022. Instituția apreciaza ca inflația ar putea urca in trimestrul II cu doua cifre, din cauza prețurilor energiei.…

