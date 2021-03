Banca Nationala lanseaza o moneda dedicata Mitropolitului Bartolomeu Anania. Cat trebuie sa plateasca cei care vor sa aiba moneda Banca Nationala a Romaniei (BNR) lanseaza luni in circuitul numismatic o moneda din argint cu tema "100 de ani de la nasterea Mitropolitului Bartolomeu Anania".



Potrivit unui comunicat al bancii centrale, aversul monedei reda imaginea Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, inscriptia in arc de cerc "ROMANIA", valoarea nominala "10 LEI", anul de emisiune "2021" si stema Romaniei. Reversul monedei prezinta portretul si numele Mitropolitului Bartolomeu Anania si anii intre care a trait acesta "1921-2011".



BNR precizeaza ca monedele din argint, ambalate in capsule de metacrilat… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

