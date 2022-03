Stiri pe aceeasi tema

- SUA suspenda operațiunile la ambasada SUA din Belarus și, de asemenea, le permite angajaților care nu sunt de urgența și membrilor familiei sa paraseasca ambasada SUA in Rusia din cauza problemelor de siguranța și securitate rezultate din agresiunea Rusiei asupra Ucrainei, a declarat secretarul de…

- O fetița s-a nascut in noaptea de vineri spre sambata intr-o stație de metrou din capitala Ucrainei, in timp ce orașul era vizat de zeci de bombardamente. „Mia s-a nascut in adapost in aceasta noapte intr-un mediu ostil – bombardarea Kievului. Mama ei este fericita dupa aceasta naștere dificila. Cand…

- Rusia nu se limiteaza la un atac regional asupra Ucrainei, in zona republicilor autodeclarate Donetk si Lugansk, ci a atacat cu rachete orase ca Harkiv, Kiev, Dnipro, Odesa. Apoi, conform unor surse, trupe terestre al Rusiei au intrat Ucraina din directia Belarus, dar si dinspre Crimeea, iar o debarcare…

- Mai mult decat atat, cancelarul german Olaf Scholz a ajuns la Moscova pentru a discuta cu presedintele rus Vladimir Putin despre criza ucraineana. Actiunile rusesti si rubla, care au fost afectate de izbucnirea unui potential conflict, au crescut exponential dupa ce ministerul rus al Apararii a declarat…

- Kremlinul continua sa maseze trupe la frontiera estica a Ucrainei, dar si in Belarus si Crimeea, iar tot mai multi analisti spun ca au inteles care este de fapt tactica lui Vladimir Putin. El nu ar vrea anihilarea Ucrainei, ci numai izolarea ei de Marea Neagra si, drept urmare, ajungerea Rusiei la Gurile…

- SUA au ordonat luni, 31 ianuarie, familiilor angajaților guvernului american staționați in Belarus sa paraseasca aceasta țara, foarte apropiata de Moscova, din cauza tensiunilor cu Rusia in jurul Ucrainei. Departamentul de Stat, care a inițiat aceasta masura, i-a sfatuit de asemenea pe cetațenii americani…

- Rusia trimite doua sisteme de rachete sol-aer S-400 in Belarus pentru a participa luna viitoare la exerciții militare in aceasta țara, a anunțat vineri agenția de presa Interfax, intr-un moment de tensiuni acute cu Occidentul din cauza Ucrainei vecine, conform Reuters, scrie Mediafax. Forțele…