Stiri pe aceeasi tema

- Banca Mondiala si Romania, prin Ministerul Finantelor, au semnat marti un imprumut de 600 milioane Euro pentru politici de dezvoltare (Development Policy Loan), cu accent pe crestere economica incluziva si verde. „Recenta trecere a Romaniei in categoria tarilor cu venituri mari este incurajatoare,…

- Reformele sustinute de investitii in infrastructura verde si cea digitala precum si in capitalul uman pot majora cresterea economica potentiala a Romaniei, in perioada 2022-2030, la o medie de 5,2%, cea mai mare dintre cele patru tari analizate in cel mai recent raport al Bancii Mondiale, scrie Agerpres.…

- Banca Nationala a Ucrainei (NBU) a vandut rezerve de aur in valoare de 12,4 miliarde de dolari, de la inceputul invaziei Rusiei din 24 februarie, a anuntat duminica viceguvernatorul NBU, Kateryna Rozhkova, transmite Reuters, citat de Agerpres . Vindem (acest aur), astfel incat importatorii nostri sa…

- Consiliul de Administratie al societatii Sphera Franchise Group S.A., societate pe actiuni administrata in sistem unitar si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul social in Romania, Bucuresti, str. Calea Dorobanti nr. 239, et.2, biroul 4, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului…

- Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) a anuntat joi ca a acordat un credit de 300 milioane de euro Republicii Moldova pentru a ajuta aceasta tara sa isi consolideze securitatea energetica prin achizitionarea unor rezerve strategice de gaze care se vor adauga gazelor furnizate in…

- Pe 9 mai se incheie un an intreg de dezbateri intre cetatenii Europei legate de viitorul Uniunii din care si noi facem parte. Este, poate, cel mai important eveniment al ultimelor decenii ai Uniunii Europene deoarece vor fi propuse schimbari fundamentale ale modului in care UE functioneaza. Liderii…

- Ministerul Finantelor propune, printr-un proiect de HG, o schema de ajutor de stat pentru compensarea cresterii pretului la combustibil din cauza situatiei internationale. Valoarea ajutorului acordat este de 50 bani pe litrul de combustibil, dar nu mai mult de 400.000 euro per intreprindere, echivalent…

- Razboiul din Ucraina ar urma sa provoace „cel mai mare șoc asupra marfurilor” din anii 1970 și pana acum, potrivit uni noi prognoze a Bancii Mondiale. Efectele conflictului din estul Europei se vor resimți in creșteri ale prețurilor la marfuri diverse, de la gaze naturale la grau și bumbac, relateaza…