- Contractele futures pentru titeiul Brent au scazut cu 2,35 dolari, sau cu 2,7%, pana la 83,83 dolari pe baril. Pretul titeiului american West Texas Intermediate a scazut cu 2,48 dolari pe baril, sau 3%, la 77,98 dolari. Preturile au scazut dupa ce Powell a spus Congresului ca Fed va trebui probabil…

- Romania este una dintre tarile cele mai expuse riscului de cutremur din Uniunea Europeana, iar o eventuala repetare a seismului din 1977 ar provoca pagube economice de ordinul zecilor de miliarde de euro, mii de raniti si sute de mii de persoane fara locuinte, sustine Allana Simpson, coordonator…

- Datorita optimizarii masurilor antiepidemice ale Chinei și a altor factori favorabili, exista destule motive pentru piața financiara globala sa fie mai optimista fața de creșterea economica, a declarat Kristalina Georgieva, directorul general al Fondului Monetar Internațional (FMI). Georgieva a afirmat…

- Directorul general al Fondului Monetar International, Kristalina Georgieva, a declarat vineri ca perspectivele economice sunt mai putin sumbre decat se credea in urma cu cateva luni, transmite Reuters. Prezenta la cea de-a 53-a reuniune a Forumului Economic Mondial (WEF) de la Davos, Elvetia, Georgieva…

- Perspectivele pentru economia globala s-au imbunatațit pe fondul semnelor ca inflația se retrage de la nivelul maxim din ultimele patru decenii, a declarat șefa Fondului Monetar Internațional, Kristalina Georgieva, la Forumul de la Davos, potrivit The Guardian.Chiar și așa, Georgieva a avertizat impotriva…

- Cresterea brusca a numarului de cazuri de Covid in China nu ar trebui sa aiba un impact semnificativ in Europa, pentru ca variantele virale care circula in aceasta țara sunt deja prezente si pe continentul european, a transmis, marti, Organizatia Mondiala a Sanatatii.

