- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 3,5%, dupa o contractie de 5% in 2020, pentru ca in 2022 cresterea economica sa accelereze pana la 4,1%, conform celui mai recent raport privind perspectivele economiei mondiale, publicat marti de Banca Mondiala.

- Economia romaneasca ar urma sa inregistreze in acest an un avans de 3,5%, dupa o contractie de 5% in 2020, pentru ca in 2022 cresterea economica sa accelereze pana la 4,1%, conform celui mai recent raport privind perspectivele economiei mondiale publicat marti de Banca Mondiala. Comparativ, in luna…

- Comisia Nationala de Prognoza a revizuit in sens negativ estimarile privind economia, la o scadere de 4,2% a PIB in 2020 si un avans de 4,5% in 2021. Inflatia este estimata la 2,5% in 2021, iar cursul la 4,90 lei/euro. Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) a publicat noile estimari…

- Grupul austriac Erste, proprietarul BCR, estimeaza o revenire mai lenta a economiei romanești și, in consecința, a revizuit in scadere prognoza de creștere a PIB in 2021, precizeaza profit.ro . Astfel, economia Romaniei ar urma sa creasca cu anul viitor cu doar 2,7%, sub estimarile anterioare, care…

- Daca in luna aprilie FMI estima ca Romania va inregistra in 2020 o contractie de 5%, conform noilor previziuni din WEO institutia financiara internationala se asteapta ca economia romaneasca sa inregistreze o contractie de 4,8% in 2020, urmand sa isi revina in 2021, cand va inregistra un avans de 4,6%,…

- Fondul Monetar International si-a imbunatatit estimarile privind evolutia economiei romanesti. Cu cat scade PIB-ul in acest an Fondul Monetar International (FMI) si-a imbunatatit, usor, estimarile privind evolutia economiei romanesti atat in acest an cat si anul urmator, arata cel mai nou raport "World…

- Criza economica provocata de pandemia de coronavirus se adancește. Aceasta va suferi o scadere de 5,7% in 2020, potrivit prognozei realizate de Banca Mondiala. Anul viitor analiștii preconizeaza insa ca...

- Economia romaneasca ar urma sa se contracte cu 5,7% in 2020, dar va inregistra o relansare de 4,9% in 2021, conform celei mai recente actualizari a prognozei economice (Economic Update) a Bancii Mondiale pentru Europa si Asia Centrala (ECA) publicate miercuri de institutia financiara internationala.…