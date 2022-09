Banca Mondială: 670 milioane de oameni vor rămâne fără energie electrică până în 2030 Lumea traiește in continuare intr-o inechitate absoluta, pusa pe seama diferiților factori. Resurse locale limitate, fonduri insuficiente, fragilitate determinata de diferite conflicte, toate contribuie la crearea unei stari de incertitudine cu privire la evoluția sectorului energetic. Cert este ca, in pofida eforturilor de a asigura condiții de viața decente tuturor oamenilor, acest lucru nu s-a dovedit realist pana acum. Daca vorbim, spre exemplu, despre accesul la electricitate, pentru mulți oameni din țarile sarace sau in curs de dezvoltare acesta este un lux pe care nu și l-au putut permite… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

Sursa articol: agro-business.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Organismul de supraveghere nucleara al ONU urmeaza sa prezinte marți un raport privind centrala nucleara Zaporojie din Ucraina, la o zi dupa ce bombardamentele au intrerupt furnizarea de energie electrica pentru a doua oara in doua saptamani și au iscat temeri privind o catastrofa, scrie Reuters. Ucraina…

- Rusia este pregatita sa exporte pana la 30 de milioane de tone de cereale in semestrul doi din 2022, a informat Ministerul Agriculturii de la Moscova, transmit DPA si Reuters, transmite AGERPRES . „Astfel, vom sprijini tarile care se confrunta cu dificultati si vom ajuta la stabilizarea situatiei alimentare…

- In luna mai, BERD a schimbat destinatia unei parti din imprumutul catre Ukrenergo pentru a oferi lichiditati de urgenta de 50 de milioane de euro. ”Razboiul a declansat nevoi urgente de lichiditate care au determinat Ukrenergo sa ceara schimbarea destinatiei fondurilor”, a spus BERD intr-un comunicat.…

- Industria de armament este printre cele mai profitabile domenii. In mod paradoxal, civilizația moderna pledeaza pentru o viața traita in pace. Realitatea insa contrazice teoria. Lumea este sfașiata de conflicte care iau amploare in multe regiuni ale globului și care provoaca turbulențe pe mai multe…

- Pe Dunare si prin portul Constanta pot trece anul acesta doua milioane de tone de cereale din Ucraina, a declarat, vineri, la Bucuresti, ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, in cadrul unei conferinte de presa comune cu omologul sau roman, Bogdan Aurescu, relateaza Agerpres. „Angajamentul…

- ”Odata cu iesirea din pandemie, nepotrivirea dintre cerere si oferta a dus la preturi mai mari intr-o gama larga de domenii ale activitatii economice. Totusi, peste ceea ce ar fi fost, probabil, o tendinta moderat ascendenta a inflatiei, s-a suprapus torentul perturbator al efectelor majore ale confruntarii…

- Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a recunoscut ca furnizarea de energie electrica din Ucraina catre țarile UE va ajuta la inlocuirea unei parți semnificative a gazului din Rusia. Mesajul video corespunzator a fost publicat pe canalul sau Telegram. Potrivit politicianului, Kievul se pregatește…

- Am fost placut surprins de gestul Editurii „Spandugino” de a-mi trimite cartea „Cumpana științei. Viitorul conteaza” de Mihai Nadin. Am apreciat și calitatea tipariturii, cum rar vezi, la noi și aiurea. Am citit cartea. Aici redau doar cateva pasaje, probabil interesante pentru cititorii acestei rubrici.…