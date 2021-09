Stiri pe aceeasi tema

- Banca Centrala Europeana (BCE) a imbunatatit joi prognoza privind evolutia zonei euro in 2021 si a revizuit in crestere proiectiile privind inflatia, pe fondul unei redresari mai rapide decat se estima, in urma pandemiei, transmit DPA si Reuters. Presedintele BCE, Christine Lagarde, a declarat…

- The European Union Foreign Policy Chief Josep Borrell said on Friday that the EU will engage with the Taliban, subject to strict conditions but that does not mean the bloc is recognising a new Afghan government, according to Reuters. “In order to support the Afghan population, we will have to engage…

- Romania’s central bank on Monday lifted its annual inflation target considerably higher for this year and Governor Mugur Isarescu said a tightening cycle has already started even though policymakers have yet to raise interest rates, according to Reuters. Rate-setters now expect inflation to reach 5.6%…

- Președintele PNL Ludovic Orban a publicat pe pagina sa de facebook un mesaj cu indemnuri clare pentru perioada urmatoare și care il vizeaza pe premierul Florin Cițu. Orban cere urgentarea procedurilor pentru demararea PNDL 3 și spune ca “Investițiile in dezvoltarea comunitaților locale nu au voie sa…

- O centrala termica din sudul Turciei, aflata pe coasta Marii Egee, a fost evacuata miercuri intrucat era amenintata de un incendiu uriaș care nu poate fi stins de aproape o saptamana, relateaza AFP. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat, intr-un interviu televizat, ca centrala termica „risca…

- The European Union‘s statistics office Eurostat said on Friday that its initial estimate of gross domestic product in the 19 countries was the growth of 2.0% quarter-on-quarter and 13.7% year-on-year, according to Reuters. The Eurozone pulled more strongly than expected out of the recession caused by…

- Israeli Defence Minister Benny Gantz will travel to France this week to discuss spyware sold by Israeli cyber firm NSO, that was allegedly used to target French President Emmanuel Macron, according to Reuters. Macron’s phone was on a list of targets that were possibly under surveillance by Morocco,…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, l-a avertizat pe premierul Florin Cițu ca trebuie sa inceteze orice fel de utilizare a parghiilor de putere guvernamentale pentru reprimarea unor liberali care ii sustin candidatura. Președintele PNL i-a asigurat pe cei care il susțin pe Cițu ca din partea lui, nu vor…