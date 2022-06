Banca Centrală Europeană anunţă un nou instrument pentru a aborda riscul fragmentării zonei euro Decizia vine dupa ce banca centrala a surprins participantii de pe piata cu o intalnire de urgenta, pentru a aborda costurile mai mari de imprumut pentru multe guverne europene. ”De cand procesul treptat de normalizare a politicilor a fost initiat in decembrie 2021, Consiliul guvernatorilor s-a angajat sa actioneze impotriva riscurilor de fragmentare care revin”, a spus BCE intr-un comunicat. Pandemia a lasat vulnerabilitati de durata in economia zonei euro, care intr-adevar contribuie la transmiterea inegala a normalizarii politicii noastre monetare intre jurisdictii, a explicat banca. Comentariile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

