Stiri pe aceeasi tema

- Invazia Rusiei in Ucraina a remodelat piața globala a petrolului, furnizorii africani intervenind pentru a satisface cererea europeana, iar Moscova, afectata de sancțiunile occidentale, profitand din ce in ce mai mult de transferurile riscante de la nava la nava ale țițeiului sau in Asia. Rusia va fi…

- Rusia a cheltuit deja 34 miliarde de dolari pentru razboiul din Ucraina, dar cel mai mult costa Kremlinul tehnica si echipamentele militare distruse de ucraineni, acestea cifrandu-se la 230 milioane de dolari pe zi, noteaza vineri publicatia ucraineana Focus.ua, citand calculele facute de analistul…

- Pierderile de pe piata asigurarilor de specialitate provocate de invazia Rusiei in Ucraina ar putea fi de 16-35 de miliarde de dolari, potrivit unei estimari publicate joi de agentia de rating S&P Global, transmite Reuters. Estimarea include posibile pierderi de asigurari de aviatie in valoare totala…

- Noua companii europene și americane de combustibili fosili au platit Rusiei impozite și taxe in valoare totala de 15,8 miliarde de dolari de cand Putin a anexat Crimeea in 2014, potrivit raportului unui grup de ONG-uri. Occidentul este criticat pentru ca nu a rupt legaturile din domeniul energiei cu…

- Sanctiunile occidentale fara precedent impotriva Rusiei pentru ceea ce Moscova numeste ”o operatiune speciala in Ucraina”, care a inceput pe 24 februarie, au provocat o scadere mare a stocurilor rusesti. NFW, conceput initial pentru a ajuta la echilibrarea sistemului de pensii, era la 1 martie de 9,7%…

- Rusia intentioneaza sa-si completeze fortele in Ucraina prin racolarea de combatanti ceceni si sirieni, cu ajutorul carora sa preia controlul asupra centrelor urbane ucrainene, relateaza luni France Presse. In acest sens, Moscova incheie contracte cu astfel de combatanti racolati in tari din Orientul…

- Rusia intentioneaza sa si completeze fortele in Ucraina prin racolarea de combatanti ceceni si sirieni, cu ajutorul carora sa preia controlul asupra centrelor urbane ucrainene, relateaza luni France Presse. In acest sens, Moscova incheie contracte cu astfel de combatanti racolati in tari din Orientul…

- Rusia intentioneaza sa-si completeze fortele in Ucraina prin racolarea de combatanti ceceni si sirieni, cu ajutorul carora sa preia controlul asupra centrelor urbane ucrainene, relateaza France Presse. In acest sens, Moscova incheie contracte cu astfel de combatanti racolati in tari din Orientul Mijlociu…