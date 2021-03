Banca Angliei a dezvaluit cum va arata bancnota de 50 de lire. Ce personalitate apare pe ea Banca Angliei a dezvaluit designul unei viitoarei bancnote de 50 de lire sterline, cu chipul lui Alan Turing, matematicianul care, prin abilitatile sale de descifrare a codurilor, a contribuit la victoria aliatilor in cel de-Al Doilea Razboi Mondial, si despre care se crede ca s-ar fi sinucis dupa ce a fost condamnat pentru homosexualitate, informeaza Reuters.



Pe bancnota de 50 de lire sterline este reprezentata o formula matematica dintr-o cercetare realizata de Turing in 1936, considerata o precursoare a informaticii moderne, precum si desene tehnice ale masinilor folosite pentru descifrarea… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

