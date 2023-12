Banc: „Dragă Moș Crăciun”. Gluma care te va amuza teribil Este duminica și sigur și ție iți sta gandul la sarbatorile de iarna care se apropie cu pași rapizi. Ei bine, astazi vrem sa te inveselim inca de la primele ore ale dimineții, așa ca am pregatit cele mai tari bancuri din toate timpurile. Iata care sunt cele mai bune glume ale acestei saptamani! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rasul este un instrument puternic pentru apropierea oamenilor, gestionarea conflictelor și reducerea tensiunii. Daca simți nevoia sa te relaxezi preț de cateva minute, atunci citește și impartașește și cu cei dragi glumele de mai jos.

- Este luni și ne aflam la inceputul unei noi saptamani, iar pentru o dispoziție mai buna, noi venim in ajutorul tau și iți prezentam cele mai amuzante glume, care te vor face sa razi cu lacrimi. Iata cele mai țari bancuri pe care este pacat sa nu le impartașești și cu prietenii!

- Specialiștii spun ca rasul poate ajuta condiția fizica pe termen scurt, reducand stresul și poate fi benefic pentru sanatate pe termen lung, ajutandu-te sa traiești pana la o varsta mai inaintata. Citește și impartașește cu cei dragi bancurile din randurile de mai jos.

- Daca vrei sa te relaxezi și sa uiți de griji și probleme macar pentru cateva minute, noi avem soluția. In randurile de mai jos vei descoperi cateva bancuri care te iți vor pune zambetul pe buze și te vor face sa te destinzi.

- Bancurile ne ajuta sa incepem ziua intr-un mod cat mai bun. Vor starni hohote de ras, astfel ca dimineața va fi excelenta. Umor este important pentru o viața sanatoasa și fericita, iar glumele de mai jos sunt perfecte pentru doza zilnica.

- Nu ești chiar in apele tale astazi și simți ca nimeni și nimic nu-ți poate aduce zambetul pe buze? Noi iți venim in ajutor și iți propunem sa citește cel puțin unul din bancurile pregatite de noi și cu siguranța iți vei schimba starea de spirti pe loc. Iata ce glume ți-am pregatit astazi!

- Ai obosit sa te iei prea in serios? Atunci este timpul sa te binedispui! In acest articol, am compilat cateva bancuri care te vor face sa razi in hohote. Așadar, stai pe loc, relaxeaza-te și bucura-ta de glumele din randurile de mai jos.

- Este aproape final de saptamana, iar pentru seara aceasta am pregatit un nou banc care te va amuza teribil. Știți și vorba . Așadar, pentru ca este joi și cu siguranța ați venit de la serviciu, noi iți dam un motiv de bucurie. Iata ce gluma am pregatit azi.