- Duminica, Sala “Radu Voina” din Sighișoara a fost gazda partidei dintre CSM din localitate și CS Minaur Baia Mare, joc din cadrul etapei a III-a din Liga Zimbrilor. Am avut niscaiva emoții in prima repriza, cand jocul nostru de atac n-a prea mers, dar in partea a doua s-a pus osul serios in aparare…

- CSC Dumbravita a spart gheata in noul campionat dupa patru jocuri. Alb-verzii au castigat meritat, scor 1-0, pe terenul retrogradatei din elita CS Mioveni in urma unui gol marcat de Dragan Paulevici in repriza a doua. Timisenii s-au impus in urma unui joc „clasic” de deplasare in Liga 2. Fara a impresiona…

- Avand in vedere situatia hidrometeorologica actuala si prognoza meteorologica pentru urmatoarele 24 de ore, hidrologii I.N.H.G.A. au actualizat codul portocaliu, cu valabilitate incepand de astazi, ora 12:00, pana maine, 1 septembrie, la ora 9:00.In acest context, sunt vizate anumite sectoare de rauri…

- Chindia Targoviște a obținut prima victorie din acest sezon de Liga 2, 2-0 la Mioveni cu FC Argeș The post Chindia Targoviște a obținut prima victorie din acest sezon de Liga 2, 2-0 la Mioveni cu FC Argeș first appeared on Partener TV .

- Patru persoane au fost ranite intr-un incendiu care a izbucnit la un depozit de carburant si material lemnos al unei firme din Mureș. Incendiul a cuprins o suprafata de circa 4000 mp, cu degajari mari de fum. In sprijinul pompierilor din Mures au fost trimise echipaje de interventie din judetele Alba…

- S-a aflat ce a facut Simona Halep chiar inaintea verdictului in cazul de dopaj. Mesaj furibund al romancei. CITESTE SI BREAKING NEWS DIICOT `lovește` in cazul batranilor chinuiți in Mureș - Trei persoane reținute pentru agresiune fizica și psihica și privare de libertate 10:11 234 BREAKING NEWS…

- Pilotul olandez Max Verstappen de la echipa Red Bull a inregistrat cea de-a noua sa victorie in acest sezon, duminica, in Marele Premiu de Formula 1 al Ungariei, care a avut loc pe circuitul de la Hungaroring. Victoria lui Verstappen – a noua in unsprezece curse disputate in acest sezon – permite echipei…

- Un incendiu puternic are loc, joi, la o hala de depozitare calculatoare, din Ungheni, județul Mureș. Din cauza degajarii mari de fum, a fost transmis un mesaj Ro-Alert.Incendiul la hala de depozitare calculatoare se manifesta pe o suprafața de 1000 mp cu degajari mari de fum, informeaza Mediafax.…