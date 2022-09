Bălțiul pe locul III. Cîți copii s-au născut în municipiu Municipiul Balți se afla pe locul trei dupa numarul de nașteri inregistrate in anul 2021, cu circa 1100 de copii. Datele au fost anunțate de Biroul Național de Statistica (BNS). Pe primul loc se afla municipiul Chișinau cu aproape 7000 de copii, urmat de UTA Gagauzia cu 1449 de nou-nascuți. In raioanele Orhei, Ungheni, Hincești, Ialoveni, Cahul, Falești și Singerei, in anul 2021 s-au nascut int Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- 746 de cetațeni din Ucraina, dintre care 573 femei și 173 de barbați, s-au angajat in Moldova, potrivit ultimelor date prezentate de Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței de Munca. Cei mai mulți sunt angajați in Chișinau - 553, 26 la Balți, 19 la Ungheni, iar la Cahul - 17.

- Ponderea cea mai mare a tinerilor cu virsta cuprinsa intre 14 și 34 ani se afla in orașul Balți, transmite Noi.md cu referire la stiri.md. {{632357}} Despre aceasta arata datele Biroului Național de Statistica al Republicii Moldova. Ungheni este al doilea oraș ca pondere a tinerilor din Republica Moldova,…

- Geniștii Armatei Naționale au nimicit, in ultimele patru saptamini, 62 obiecte explozive și 1500 cartușe de diferit calibru, in municipiile Chișinau și Balți, precum și in localitați din raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Ștefan Voda, Orhei, Ungheni, Dubasari, Strașeni, Falești și Hincești, transmite Noi.md.…

- Geniștii Armatei Naționale au nimicit, in ultimele patru saptamani, 62 obiecte explozive și 1500 cartușe de diferit calibru, in municipiile Chișinau și Balți, precum și in localitați din raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Ștefan Voda, Orhei, Ungheni, Dubasari, Strașeni, Falești și Hincești.

- Reprezentanți ai orașelor Edineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Cahul, Comrat, precum și ai Agențiilor de Dezvoltare Regionala, au participat pe parcursul saptamanii trecute la o vizita de studiu in Romania, transmite Noi.md cu referire la moldpres.md. Potrivit Agentiei de Dezvolatre Regionala (ADR) Nord,…

- 650 de cetațeni ucraineni au fost incadrați in cimpul muncii pe teritoriul Republicii Moldova, arata ultimele date furnizate de catre Agenția Naționala pentru Ocuparea Forței (ANOFM) de Munca. Din numarul total, majoritatea sunt femei - 501, iar barbați - 149. Cei mai mulți cetațeni ucraineni inregistrați…

- Cea de-a 10-a certificare a fost oferita in urma masurarilor efectuate de experții de la Systemics PAB – unul dintre liderii internaționali in domeniul studiului calitații rețelelor. Testele independente au fost facute in lunile aprilie și mai 2022, in Chișinau, Balți, Cahul, Orhei, Soroca, Ungheni,…

- Pentru imbunatațirea nivelului de siguranța și confort la trafic, in premiera in Republica Moldova, sint montate atenuatoare de impact de tip „Demfer” pe drumul național R3 Chisinau – Hincesti – Cimislia – Basarabeasca – frontiera cu Ucraina , km11 și pe drumul R6 Chișinau – Orhei – Balți, km 26+300.…