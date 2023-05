Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele zboruri ale aeronavelor MiG-21 LanceR au avut loc luni, Ministerul Apararii organizand cu aceasta ocazie si o ceremonie de retragere. Aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Fortelor Aeriene Romane au fost scoase din serviciu in baza Hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii din 18 mai 2022,…

- Ultimele zboruri cu aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Romane vor avea loc luni, 15 mai, acestea urmand a fi scoase din serviciu in baza Hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Țarii.

- Luni, 15 mai, vor avea loc ultimele zboruri cu aeronavele MiG 21 LanceR din dotarea Fortelor Aeriene Romane, acestea urmand a fi scoase din serviciu in baza Hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Tarii nr. 083 din 18.05.2022, pentru aprobarea Memorandumului privind "Scoaterea din serviciu a aeronavelor…

- Aeronavele MiG-21 LanceR din dotarea Forțelor Aeriene Romane vor avea ultimele zboruri luni, 15 mai, acestea urmand a fi scoase din serviciu in baza Hotararii Consiliului Suprem de Aparare a Țarii, transmite, marți, Ministerul Apararii Naționale, noteaza Mediafax.Ultimele zboruri cu aeronavele MiG-21…

- Șefa statului Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu și prim-ministrul Dorin Recean, depun flori la Complexul Memorial „Eternitate”, pentru comemorarea celor cazuți in cel de-al Doilea Razboi Mondial.

- FOTO| Veteranul de razboi, colonel in retragere Cerghedean Ioan, DIPLOMA de excelența din partea Jandarmeriei Alba: Semn de apreciere și prețuire pentru cariera militara și serviciul adus țarii Colonelul in retragere Cerghedean Ioan, veteran al celui de-al Doilea Razboi Mondial, a primit o diploma de…

- Comandamentul militar suprem al Ucrainei a decis in unanimitate ca armata sa continue sa apere orașul Bahmut in fața atacurilor rusești pentru a provoca pierderi maxime rușilor, a anunțat marți seara președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Rușii aproape au incercuit orașul din regiunea Donețk și…

- Piloții militari romani vor participa cu patru avioane F-16 la misiunea de poliție aeriana in țarile baltice, in perioada aprilie - iulie 2023. In total, la misiunea sub comanda NATO, va participa un detașament format din aproximativ 100 de militari, informeaza Ministerul Apararii Naționale.