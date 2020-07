Baloanele lansate în cer. Partea reversă, consecințe Desigur, aceasta este o acțiune impresionanta in masa. Mii de baloane albe sint eliberate in aer și zboara ca sufletele copiilor nevinovați decedați. Dar v-ați gindit ce se intimpla cu aceste baloane mai departe? Noi foarte des facem lucruri, fara sa ne gindim la consecințe. Deci, toate aceste baloane se ridica in cer, vintul le duce la mulți kilometri de la punctul de plecare. In cele din urma, a Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea MESAJE, FELICITARI și URARI de La mulți ani pentru copii MESAJE frumoase, FELICITARI și URARI scurte de La mulți ani pentru copii din partea parinților, bunicilor, colegilor de clasa • Mesaje de 1 iunie Copiii ocupa cel mai important loc in viața parinților, iar zilele de naștere a micuților…

- Atat istoricii cat și jurnaliștii au menirea de a scoate adevarul la lumina, chiar daca acesta este trist uneori. Desigur, aici vorbim despre profesioniștii adevarați, dedicați trup și suflet profesiunii pe care o practica, și nu despre mistificatori ori defaimatori de meserie, cei bine platiți pentru…

- Sambata 16 mai, de la ora 22:00, romanii de pretutindeni se conecteaza la Europa și urmaresc, in direct la TVR 1HD și TVR Internațional, evenimentul special transmis de televiziunea olandeza și EBU simultan in toate cele 41 de țari care ar fi trebuit sa participe in acest an la Eurovision.Schimbare…

- Opera Nationala Bucuresti prezinta iubitorilor baletului spectacolul 'Don Quijote' de Ludwig Minkus, regia si adaptarea coregrafica Jaroslav Slavicky, in cadrul programului Seri de Opera Online. Evenimentul va avea loc maine, 7 mai 2020, incepand cu ora 18:30 pe pagina de Facebook a Operei Nationale…

- Seceta accentuata a dus la scaderea rezervei de apa din sol și, implicit, la secarea puțurilor care asigurau alimentarea cu apa a unor localitați din județul Neamț. Deocamdata sunt probleme an zonele Piatra-Neamț, Targu Neamț și Roman, dar daca nu va ploua, situația va deveni dramatica. In aceste condiții,…

- Dr. Elisa Granato, de la departamentul de zoologie al Universitații Oxford, una dintre cele doua persoane injectate a declarat la BBC: "Sunt om de știința, așa ca am vrut sa incerc sa susțin procesul științific oricum pot." Vaccinul a fost dezvoltat in mai puțin de trei luni de o echipa de la Universitatea…

- Vladimir Putin a spus ca situatia se schimba constant si ca urmatoarele saptamani se vor dovedi decisive in lupta pentru incetinirea contaminarii cu coronavirus. "Situatia se schimba in fiecare zi si, din pacate, nu in bine. Numarul bolnavilor este in crestere, sunt tot mai multe cazuri de evolutie…