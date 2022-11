Stiri pe aceeasi tema

- Iata rețeta pentru Musaca de cartofi cu carne.INGREDIENTE. Musaca de cartofi-1 kg cartofi-800 gr carne (tipul de carne pe care il doriți)-2 cepe potrivite -200 ml suc de roșii -1 ou -1 lingura de unt -sare, piper -patrunjel verde MOD DE PREPARARE. Musaca de cartofi Punem cartofii la fiert in coaja dupa…

- Daca iți dorești sa faci cele mai bune macaroane cu branza, trebuie neaparat sa introduci și acest ingredient in rețeta, care va aduce preparatului un gust deosebit. Ce-i drept, nu e nevoie sa fii prea priceput in bucatarie pentru a face aceasta rețeta.

- In sezonul tomnatic, gospodinele se intrec in a prepara cele mai gustoase rețete, bogate in sosuri și calorii, pentru a se apara impotriva frigului de afara. Pe langa celebrele supe crema, tocanițele sunt la mare cautare. Cum se prepara cea mai gustoasa tocanița de pui cu ceapa. Rețeta tocanița de pui…

- Pentru ca suntem in toiul toamnei, alimentul vedeta al acestui sezon este, desigur, dovleacul. Placintele cu dovleac sunt extrem de gustoase și ușor de preparat, fiind un adevarat deliciu, atat pentru cei mici, cat și pentru cei mari. Care este ingredientul secret care-i da savoare. Secretul pentru…

- Ciorba de burta este un adevarat deliciu. O rețeta ca la carte de ciorba de burta nu iese la toata lumea. Este nevoie de indemanare și rabdare. Daca nu ți se pare nimic greu sa urmarești rețeta pas cu pas, afla ca asta nu este tot. Un ingredient secret este baza unei ciorbe de burta excelente.

- Painea este un aliment care trebuie sa fie consumat cu moderație, dar este un adevarat deliciu cand este facuta dupa rețeta potrivita. Cu un ingredient special și rețeta de mai jos poți face ca painea ta sa aiba gustul bun pe care ți-l amintești din copilarie.

- Iarna se apropie cu pași repezi, iar gospodinele iși fac deja provizii. Este tipul pentru pus muraturi, iar rețetele sunt diverse. Daca nu ai pus pana acum gogoșari in oțet, la rece, este momentul ideal sa o faci. Toamna, gospodinele se intrec care mai de care la pus muraturi, iar cu rețeta asta ‘’la…