- Compania de dans Ballets Jazz Montreal vine pentru prima data in Romania, la cea de-a XXIV-a editie a Intalnirilor JTI, cu spectacolul „Dance Me”, care va fi prezentat in 16 si 17 noiembrie, la ora 19.30, pe scena Teatrului National Bucuresti, potrivit news.ro.„Dance Me” este inspirata de activitatea…

- Dincolo de problemele create de cerealele ucrainene țarilor din Estul Europei, trebuie remarcata și calitatea slaba, in acest an, a recoltei. In cazul graului, doar undeva la 10% din producție este in stare corespunzatoare, dupa cum susțin experții. Compania SGS, care realizeaza anual o harta a calitații…

- Routier European Transport, companie de transport cu capital integral romanesc, este unul din jucatorii mari de pe piața de transport-logistica din Romania, cu o activitate de peste 15 ani și o cifra de afaceri de peste 50 de milioane Euro, realizata in 2022. Compania are deschise filiale in Europa…

- Wizz Air anunta ca anuleaza mai multe zboruri din toata reteaua sa, inclusiv din Romania, incepand cu luna septembrie. Reprezentantii companiei nu precizeaza cate curse vor fi afectate, care sunt rutele si nici pana cand va dura masura. Compania low-cost arata ca masura este luata ca urmare a verificarilor…

- Se vinde firma cu magazine și in Romania. Cine este miliardarul care da lovitura anului, urmarind sa cumpere cu totul retailerul de cosmetice L’Occitane. Ce intenționeaza sa faca dupa preluarea companiei. Un miliardar austriac preia o companie cu magazine și in Romania. Compania face 6,5 miliarde de…

- Wizz Air depune in mod activ eforturi pentru a reduce intarzierile si anularile imprevizibile, care ar putea perturba planurile de calatorie ale pasagerilor, au transmis marti reprezentantii companiei aeriene, precizand ca in perioada ianuarie-iulie 2023 au fost operate cu succes 99,12% dintre zborurile…

- ”Problemele de ordin demografic sunt tot mai acute in intreaga lume, ca urmare a cresterii ponderii populatiei in varsta, iar Romania se confrunta deja cu consecintele economice si sociale complexe ale procesului de imbatranire a populatiei. Acest lucru conduce direct la un deficit de forta de munca…

- ”La aniversarea celor 8 ani de la infiintare, Metaminds confirma rezultate financiare care o plaseaza in topul celor mai mari jucatori din economie, fiind una din cele doua companii romanesti prezente in top 5 integratori IT&C din Romania. Cu o cifra de afaceri de aproape 170 milioane de euro in cei…