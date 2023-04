Balerini turquoise pentru bărbați, noua modă. Ce brand va lansa așa ceva! Balerini turquoise pentru barbați, noua moda. Ce brand va lansa așa ceva! In ultimii ani, hainele unisex s-au regasit in colecțiile celor mai importante case de moda la nivel internațional. Femeile au inceput sa poarte ținute de inspirație masculina, iar barbați celebri de la Hollywood și-au facut apariția in fusta la evenimente importante. Iata insa ca, in 2023, lucrurile merg mai departe de atat. Balenciaga s-a gandit la confortul barbaților și a lansat, pentru ei, balerini turquoise din satin. Doar nu degeaba se spune ca balerinii se numara printre cele mai comode incalțari. De acum, domnii… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

Stiri pe aceeasi tema

