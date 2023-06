Balena Beluga „Hvaldimir” a fost descoperita acum 4 ani in largul coastelor Norvegiei. Purta un ham. Acum a intreprins o calatorie inexplicabila spre sud. Un ONG este inca „preocupat” de mișcarile balenei, informeaza Rador.

Numele sau vine dintr-un joc de cuvinte care combina cuvantul balena (hval, in norvegiana) și emblematicul prenume rusesc. Beluga Hvaldimir a fost observata pentru prima data in apele arctice norvegiene in 2019. Dupa ce a fost vazuta in ultimele zile in fiordul Oslo, a fost semnalata duminica mai la sud, in Marea Nordului, in Hunnebostrand, pe coasta de vest suedeza.