Balcon prăbușit cu tot cu persoanele aflate în el, în timpul unei petreceri, în Germania Noua persoane au fost ranite dupa ce un balcon s-a prabușit cu tot cu oamenii aflați in el, in timpul unei petreceri din orașul german Bautzen, din Saxonia. Petrecerea a fost organizata pentru un adolescent care a implinit varsta de 17 ani, potrivit Bild . Intre cele 9 persoane ranite este și un baiețel de doar 4 ani. O parte din raniți sunt in stare grava. Potrivit poliției, joi seara, la ora 20:00, o parte din grupul prezent la petrecere s-a mutat pe balconul situat la al treilea etaj dintr-un bloc de apartamente. La un moment dat, podeaua din lemn a cedat, iar balconul s-a prabușit peste cel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

