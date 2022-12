Bal la Opera Națională Română din Timișoara! Desi lumea culturala se astepta ca atentia asupra orasului Timisoara sa apara ca fenomen de mase odata cu anul 2023, cand orasul devine Capitala Culturala, un spectacol al Operei Nationale Romane din Timisoara straluceste deja de acum, de la finele anului 2022, fiind o triumfala intrare in circuitul cultural pentru acest oras care, in materie de autostrazi e mai aproape de Budapesta sau Viena decat de Bucuresti. „Bal la Savoy” este motivul care va aduce la Timișoara mulți iubitori ai genului și nu numai! Experiența acestui spectacol este fascinanta și pentru aceia care nu sunt spectatori obișnuiți… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

