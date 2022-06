Băieţii deştepţi din energie FURĂ curent!? Cum au crescut artificial preţurile facturilor Conform unui document ANRE de data recenta, unii furnizori de energie si-au crescut artificial preturile, pentru a cere mai multi bani de la bugetul de stat prin mecanismul de plafonare si compensare a facturilor. Reprezentantii ANRE ar putea suspecta cresterea artificala a pretului pentru manipulare de piata. Au vizat decontarea de la bugetul de stat […] The post Baietii destepti din energie FURA curent!? Cum au crescut artificial preturile facturilor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

