Stiri pe aceeasi tema

- Baiatul de 8 ani din Cluj-Napoca fusese dat disparut de acasa in 25 iulie si era cautat de Politie. El a fost gasit marti, mort, intr-un sat din zona orasului Turda, scrie Mediafax.Potrivit unor surse judiciare, baietelul a fost injunghiat si se afla in masina tatalui sau cu care plecase acasa. Pe 25…

- Un copil de 8 ani din Cluj, dat disparut de trei zile, a fost gasit mort, injunghiat in mașina tatalui sau. Tatal copilului e disparut. Baiețelul de 8 ani din Cluj-Napoca fusese dat disparut de acasa in 25 iulie și era cautat de Poliție. Acesta a fost gasit marți mort, intr-un sat din zona orașului…

- Copilul din Cluj, dat disparut de mamalui de trei zile, a fost gasit mort in mașina. Baiatul plecase in vacanța cu tatal lui. Mama acestuia a primit un mesaj de la fostul soț in care i-a spus ca nu-și va mai vedea niciodata copilul.

- Copilul din Cluj, dat disparut de mamalui de trei zile, a fost gasit mort in mașina. Baiatul plecase in vacanța cu tatal lui. Mama acestuia a primit un mesaj de la fostul soț in care i-a spus ca nu-și va mai vedea niciodata copilul.

- Un copil de 8 ani din Cluj, dat disparut de 3 zile, a fost gasit mort, injunghiat in mașina tatalui sau. Tatal copilului e disparut.Baiețelul de 8 ani din Cluj-Napoca fusese dat disparut de acasa in 25 iulie și era cautat de Poliție. Acesta a fost gasit marți mort, intr-un sat din zona orașului…

- In urma cu cateva zile, mama baietelului a cerut ajutorul autoritatilor pentru a-și gasi copilul plecat in vacanta in Ungaria, impreuna cu tatal sau. De la intoarcea in țara, femeia nu a reușit sa-l recupereze pe cel mic. Mai mult, fostul sau sot nu a mai putut fi contact telefonic de cateva zile.…

- Un baiețel in varsta de doar noua ani a murit la scurt timp dupa ce a fost spulberat de un autoturism in timp ce se plimba cu bicicleta. Micuțul a ajuns in stare grava la spital, dar cateva ore mai tarziu a murit.