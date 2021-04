Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe persoane au fost ranite joi seara in SUA intr-un incident cu arma de foc la o facilitate a companiei de curierat FedEx din orasul Indianapolis (centrul Statelor Unite), a anuntat vineri politia, transmit AFP si Reuters. Atacatorul s-a sinucis, a mentionat politia. "Avem mai multe persoane…

- Mai multe persoane au fost impuscate joi seara in SUA la o facilitate a companiei de curierat FedEx din orasul Indianapolis, relateaza vineri AFP, potrivit Agerpres. Potrivit publicatiei Indianapolis Star, care citeaza un comunicat al politiei, mai multe victime au fost gasite intr-un birou al FedEx…

- Un nou incident armat a avut loc, marti, la Paris, fiind ranite prin impuscare doua persoane, o fata in varsta de zece ani si tatal acesteia, anunta autoritatile franceze, conform publicatiilor Le Figaro si Paris-Normandie. Un individ a deschis focul spre un barbat care tocmai iesise din inchisoare…

- Trei persoane care lucreaza in domeniul sanatații, in Norvegia, și care au fost imunizate recent cu serul de la AstraZeneca, au ajuns in spital. Toate cele trei persoane internate in spital au sub 50 de ani, au suferit hemoragii și au dezvoltat cheaguri de sange. „Nu știm daca aceste cazuri sunt legate…

- Poliția din Suedia a anunțat ca a catalogat incidentul produs in orașul Vetlanda, situat la 220 de kilometri de Goteborg, drept o „presupusa crima terorista”, a relatat Euronews . Conform primelor informații, autoritațile suedeze au raportat ca mai multe persoane au fost atacate cu un topor in Vetlanda,…

- Incidentul armat a avut loc in apropiere de o stație de transport in comun din orașul Philadelphia, din motive inca necunoscute. Victimele sunt persoane de culoare, cu varste cuprinse intre 17 și 71 de ani, relateaza ABC News. Poliția din orașul american a anunțat ca o persoana a fost reținuta, iar…

- Sase persoane, inclusiv cinci copii, au fost impuscate mortal intr-un incident armat produs intr-o locuinta din statul american Oklahoma, anunta autoritatile, citate de cotidianul USA Today. Incidentul armat a avut loc intr-o casa din localitatea Muskogee, in statul Oklahoma, scrie mediafax.ro.…

- Un individ inarmat cu un cutit a atacat mai multe persoane, marti, in centrul orasului german Frankfurt, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate. Incidentul a avut loc in apropierea Garii Centrale din Frankfurt. Trei persoane au fost ranite si sunt in stare grava, informeaza publicatia…