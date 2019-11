Baie de sânge duminică seară, bomba a explodat într-o zonă aglomerată Ministerul a transmis ca atacul cu bomba, pentru care este blamata militia kurda YPG, a avut loc la sud-est de orasul Tel Abyad, pe care Turcia l-a capturat intr-o ofensiva militara care a inceput in urma cu o luna. Turcia a stopat inaintarea armatei sale dupa ce a incheiat acorduri cu SUA si Rusia privind retragerea YPG la cel putin 30 km fata de granita Siriei cu Turcia. Satul Suluk, unde a avut loc explozia de duminica, se afla la 10 km de granita. Un camion de mici dimensiuni a explodat in fata unei brutarii. Soldatii turci si luptatorii rebeli sirieni au inceput incursiunea… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

