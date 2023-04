Stiri pe aceeasi tema

- O furtuna de nisip deosebit de severa lovește Beijing-ul și nordul Chinei in aceste zile, invaluind intreaga regiune in nori groși de praf portocaliu și crescand poluarea la un nivel periculos, au anunțat autoritațile meteo locale, miercuri, conform CNN și Reuters.

- Rusia este pregatita sa ajute companiile chineze sa ia locul celor occidentale care au parasit Rusia ca urmare a sanctiunilor impuse acesteia pentru conflictul din Ucraina, i-a transmis presedintele rus Vladimir Putin omologului sau chinez Xi Jinping in timpul intalnirii lor desfasurate marti, 21 martie,…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- China trebuie sa-si consolideze capacitatile de productie si sa fie capabila sa faca singura acest lucru, a afirmat presedintele chinez Xi Jinping, intr-un moment in care tara sa se confrunta cu presiuni intense din partea SUA si a aliatilor lor, relateaza luni AFP. „Spun deseori ca sunt doua lucruri…

- Statele Unite se pregatesc sa suplimenteze numarul militarilor care ajuta la instruirea fortelor taiwaneze, au indicat joi doi oficiali americani, intr-un context de tensiuni crescute intre Washington si Beijing, transmite Reuters. Agentia de presa a relatat in 2021 ca un numar mic de forte americane…

- Spatiul aerian de deasupra lacului Michigan, in nordul Statelor Unite, a fost inchis temporar duminica, 12 februarie, din motive de „aparare nationala”, a anuntat Autoritatea americana pentru aviatie civila (FAA), in plin scandal legat de doborarea unor obiecte zburatoare misterioase deasupra SUA și…

- China a anunțat sambata cel puțin 60.000 de decese in spitale legate de pandemia Covid-19 de cand au fost ridicate restricțiile sanitare in țara, in urma cu o luna. „Un total de 59.938 (decese) au fost inregistrate intre 8 decembrie 2022 și 12 ianuarie 2023”, a declarat reporterilor un oficial din domeniul…

- Schimburile comerciale ale Chinei cu Rusia au atins, anul trecut, un nivel record de 190 de miliarde de dolari, a anuntat, vineri, guvernul de la Beijing, intr-un moment in care importurile Rusiei din Uniunea Europeana au scazut semnificativ ca urmare a sanctiunilor impuse pentru invadarea Ucrainei,…