Stiri pe aceeasi tema

- Nikolai Peskov, fiul purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dimitri Peskov, refuza sa se inroleze pentru a lupta in razboiul pornit de Rusia in Ucraina, deși se incadreaza in limita de varsta. „Eu sunt Domnul Peskov, voi rezolva problema la un alt nivel”, a spus acesta, in direct, la un canal TV rus.

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat ca armata Rusiei a pierdut in razboiul din Ucraina 5.937 de militari, informeaza Rador. Potrivit ministrului, peste 90% dintre militarii raniți pe front s-au intors deja pe campul de lupta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Avocatul Gheorghe Piperea spune ca achetarea de catre Parchetul General a presupuselor crime de razboi comise de Rusia in Ucraina este o mutare cu iz politic, sortita, din punct de vedere legal, eșecului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Ministrul de externe al Ucrainei, Dmitro Kuleba, a facut apel la țarile partenere sa susțina inființarea unui tribunal special pentru judecarea crimelor de razboi comise de Rusia, scrie Ukrainska Pravda. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Intrucat iarna este inca departe, este deja evident faptul ca sprijinul Occidentului pentru Ucraina, prin sancțiunile economice impotriva regimului Putin, este indicat ca fiind raspunzator pentru criza energetica și inflaționista care lasa clasele de mijloc și inferioare in pragul unei crize de nervi,…

- Ucraina se pregateste sa atace Peninsula Crimeea de la Marea Neagra, anexata de Rusia in 2014, precum si Flota Rusa de la Marea Neagra stationata acolo, potrivit unui oficial guvernamental ucrainean, citat marti de agentia DPA, anunța agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministerul britanic Apararii sustine ca Rusia foloseste compania militara privata Wagner in Ucraina, iar pierderile suferite afecteaza, probabil, eficienta trupelor, relateaza The Guardian. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Kremlinul refuza miercuri sa comenteze acuzatii ale Statelor Unite potrivit carora Rusia se pregateste sa cumpere sute de drone din Iran, cu scopul de a le folosi in Razboiul din Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…