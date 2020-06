Băiat de 12 ani, bătut de un alt adolescent pe stradă după un conflict izbucnit pe Facebook Incidentul s-a petrecut in 12 iunie, in zona Calea Vitan. Baiatul a plecat in parc, insoțit de bunicul sau, pentru a se intalni cu cațiva prieteni pe care ii cunoscuse pe Facebook. Dupa doar cateva minute, a plecat de langa bunic impreuna cu grupul de adolescenti. "Erau simpli amici. El cunoaște din acel grup doi sau trei copii. S-au imprietenit pe Facebook. El a primit un mesaj sa se intalneasca cu copiii in parc sa se mai joace. Nu pleaca nicaieri nesupravegheat, nu are voie in parcuri, a mers cu bunicul care era pe banca. In parc au vorbit, au ras, iar dupa 10 minute soțul meu s-a… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

