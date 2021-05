Stiri pe aceeasi tema

- Accident soldat cu un deces pe trecerea de pietoni aseara. Un tanar de 21 de ani, Claudiu I, din Pitești, care conducea un autoturism dinspre Bradu catre centru, in zona Craiovei, nu a acordat prioritate de trecere unui barbat de 53 de ani, din Pitești, care s-ar fi angajat in traversarea strazii pe…

- Informați de ultima ora! Antena Stars a anunțat in urma cu cateva secunde, in exclusivitate, ca Alex Bodi ramane in continuare in arest la domiciliu. Astfel, controversatului om de afaceri i-a fost respinsa cererea de a fi plasat sub control judiciar.

- Barbat de 57 de ani din Deva, aflat in urmarire INTERNAȚIONALA, prezentat la Curtea de Apel Alba Iulia. A fost plasat sub control judiciar Un barbat de 57 de ani din Deva, posesor al unui mandat european de arestare, a fost identificat de politistii Serviciului Investigatii Criminale in data de 18.03.2021.…

- Un barbat din Horea și-a batut mama de doua ori intr-o singura zi. Dupa trei zile, polițiștii l-au reținut și l-au trimis in fața magistraților pentru a se lua o masura legala fața de barbat. Potrivit IPJ Alba, la data de 08 martie 2021, polițiștii Secției 9 Poliție Rurala Campeni au luat masura reținerii,…

- Florin Barbascu, tatal vitreg al gimnastei Catalina Ponor, a fost reținut pentru 24 de ore și ulterior plasat sub control judiciar, dupa o altercație avuta cu doi polițiști locali din Constanța.

- Ieri, 1 martie, polițiștii de combatere a criminalitații organizate din Vrancea, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Vrancea, au organizat o acțiune ce a vizat desfașurarea a 5 percheziții pe raza județului Galați, pentru identificarea unui barbat banuit de trafic și consum ilicit/…

- Edilul comunei Vintu de Jos, Petru Ioan Barbu, retinut de politisti pentru 24 de ore pentru delapidare si fals, va fi cercetat sub control judiciar pentru 60 de zile, printre obligatiile impuse de catre procurori fiind si aceea de a nu mai desfasura activitatea de primar in exercitarea careia a savarsit…

- Politistii au deschis un dosar penal pentru lovire sau alte violente dupa ce un baiat de 13 ani a fost batut de mai multi minori, care l-au lovit cu pumnii, cu picioarele si cu un obiect contondent, imaginile aparand in spatiul public, a informat, miercuri seara, Inspectoratul Judetean de Politie…