Azi-noapte, in jurul orei 02.00, polițiștii Biroului Rutier din cadrul Poliției municipiului Baia Mare, aflați in serviciul de patrulare, au observat pe bulevardul Independenței din municipiu un autoturism, care circula spre strada Victoriei, turand motorul excesiv și derapand controlat. Polițiștii rutieri au efectuat semnal regulamentar de oprire, dar conducatorul autoturismului, in momentul in care a observat echipajul de poliție, și-a continuat deplasarea, demarand pe contrasens pe strada Victoriei, inspre Valea Roșie. Polițiștii au pornit in urmarirea autoturismului, avand semnalele acustice…