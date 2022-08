Stiri pe aceeasi tema

- 44 de polițiști locali din Alba Iulia vor asigura ordinea și liniștea publica in weekend, la Festivalul Roman Apulum Cateva zeci de polițiști locali din Alba Iulia vor asigura ordinea și liniștea publica la Festivalul Roman Apulum, a transmis vineri viceprimarul Emil Popescu. „Potrivit Planului Local…

- Polițiștii locali sunt nevoiți de multe ori sa iși puna viața in pericol atunci cand constata diverse abateri ale legii. In finalul de saptamana trecut, mai exact in data de 07.08.2022, un echipaj format din doi polițiști locali a fost sesizat asupra faptului ca un grup de persoane sunt in spate la…

- ADIGIDM Maramureș cete confiscarea mijloacelor de transport din care se arunca gunoiul direct la container. Oficialii ADIGIDM spun ca acțiunea de igienizare și spalare a platformelor de precolectare din Baia Mare se apropie de final. „Pentru a avea un efect macar pe termen mediu este necesar ca fiecare…

- Incepand cu data de 18 iulie 2022 se va deschide Serviciul Public Comunitar Local de Evidența a Persoanelor Groși, care va deservi cetațenii din comuna Groși, cu cele trei sate componente, respectiv Groși, Ocoliș și Satu Nou de Jos, fara alte localitați arondate. Potrivit anunțului facut de catre Primaria…

- Saptamanal au loc acțiuni de ridicare a mașinilor posibil abandonate de pe domeniul public. Mașini care fie au cauciucurile desumflate, mașini prin care a crescut deja iarba, pline de rugina și care arata clar ca fiind a nimanui. Și totuși ele au un proprietar, pe care Poliția Locala trebuie sa il identifice.…

- Decat sa iși cumpere un tichet de parcare mai bine iși asuma un risc și sa fie amendați. Numai in ultima saptamana polițiștii locali din cadrul Biroului Circulație care executa controlul in parcarile publice cu plata de pe raza municipiului Baia Mare au intocmit un numar de 240 inștiintari pentru lipsa…

- Azi dimineața, prin 112, a fost anunțat un accident rutier cu o victima neincarcerata in orașul Vișeu de Sus. Incidentul a avut loc pe strada Dragoș Voda din oraș. La fața locului au ajuns echipajele de prim ajutor și polițiștii care urmeaza a stabili ce s-a intamplat. ACTUALIZARE In urma accidentului…

