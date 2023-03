BAIA MARE – Bani pentru multe proiecte frumoase pe hartie. Să vedem cate devin realitate La final de februarie a fost votat bugetul Baii Mari pentru acest an. Au fost alocate sume importante pentru multe proiecte, pe toate domeniile, de la sanatate la invațamant sau siguranța publica. Aleșii locali au aprobat bugetul general al Municipiului Baia Mare pe anul 2023 la venituri totale 1.004.962,50 mii lei, cheltuieli totale 1.014.077,50 mii lei, diferenta de 9.115 mii lei reprezentand excedent la finele anului 2022. Bugetul local al Municipiului Baia Mare pe anul 2023 a fost aprobat, respectiv venituri totale 859.248 mii lei, cheltuieli totale 865.285 mii lei, diferenta de 6.037 mii… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

