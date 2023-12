Stiri pe aceeasi tema

- Sarbatorile de iarna bat la ușa, iar mulți romani și-au stabilit deja planurile pentru Craciun și Revelion. Mai ales ca nu sunt puțini cei care au stat, in ultima vreme, cu gandul la mult-așteptata vacanța de iarna, pe care sa o petreaca alaturi de oamenii dragi. Și in care sa mai dea uitarii problemele…

- Profesorii vor o majorare a salariilor cu 20% de la 1 ianuarie: Vacanta de iarna a elevilor s-ar putea prelungi, daca solicitarile sunt respinse. „Se poate oricand face o greva” Profesorii vor o majorare a salariilor cu 20% de la 1 ianuarie: Vacanta de iarna a elevilor s-ar putea prelungi, daca solicitarile…

- In ultimii ani, Laponia a devenit din ce in ce mai vizitata de turiști, mai ales in perioada sarbatorilor de iarna. Desigur, Laponia poate fi o destinație reala pentru cei care se viseaza la un loc magic iarna. In acest loc magic, pe timpul verii, soarele sta pe cer 24 de ore, in timp ce in zilele de…

- In pofida temperaturilor care se situeaza in continuare peste valorile termice normale pentru inceputul de noiembrie, sezonul rece se apropie, motiv pentru care ar trebui deja sa ne gandim la soluțiile pe care le avem la dispoziție pentru a putea face fața cheltuielilor, care se anunța foarte mari in…

- Pe masura ce se instaleaza sezonul rece și incalzirea devine o necesitate in multe locuințe, un mic truc poate face o mare diferența. Plasarea unei frunze de dafin pe caloriferele tale poate avea beneficii surprinzatoare asupra confortului in casa. Vom explora in continuare motivul pentru care acest…

- Deși mai sunt cateva saptamani pana la sosirea anotimpului iarna, nu este niciodata prea devreme sa incepi sa-ți planifici vacanța mult așteptata. Fie ca alegi sa te retragi intr-o destinație montana racoroasa sau sa explorezi locuri exotice, organizarea cu atenție a fiecarui detaliu este esențiala.…

- In urma cu 20 de ani aparea pe piața de turism din Romania Agenția de turism Pietricica din Piatra-Neamț, care avea sa-și faca, in timp, cu seriozitate și implicare, un nume in randul firmelor de profil și al micilor turoperatori. A inceput cu cațiva clienți in 2003 și a reușit, in urmatorii ani, sa-și…

- Vezi cum temperaturile incep usor sa scada si nu-ti doresti ca zilele frumoase si calde de concediu sa se termine? Atunci ofera-ti o bucurie si planifica din timp o escapada la plaja cu un early booking in Turcia, anul viitor! Astfel, planurile de vacanta te vor ajuta sa te relaxezi si sa poti reveni…