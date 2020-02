Stiri pe aceeasi tema

- Joaquin Phoenix, protagonistul filmului "Joker", a castigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor in rol principal duminica seara, la Londra, in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television Arts, informeaza EFE, potrivit Agerpres. Joaquin Phoenix i-a…

- Brad Pitt a castigat premiul BAFTA la categoria cel mai bun actor in rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula "Once Upon a Time... in Hollywood", in regia lui Quentin Tarantino, duminica seara la Londra in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television…

- Brad Pitt a castigat premiul BAFTA la categoria cel mai bun actor in rol secundar pentru interpretarea sa din pelicula "Once Upon a Time... in Hollywood", in regia lui Quentin Tarantino, duminica seara la Londra in cadrul celei de-a 73-a editii a galei organizate de British Academy of Film and Television…

- Premiile Academiei britanice de arta a filmului si televiziunii se decerneaza in aceasta seara, de la ora 23:00. Brad Pitt, Margot Robbie si Saoirse Ronan se numara printre nominalizatii care vor participa la editia de acest an de la Royal Albert Hall din Londra. Nominalizarile la Premiile BAFTA 2020:Cel…

- La categoria „cel mai bun actor in rol principal" au fost selectati: Antonio Banderas („Dolor y gloria), Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time... in Hollywood"), Adam Driver („Marriage Story"), Joaquin Phoenix („Joker") si Jonathan Pryce („The Two Popes"). In 2019, trofeul Oscar la aceasta categorie…

- Joaquin Phoenix si Leonardo DiCaprio se afla intre nominalizatii categoriei „cel mai bun actor in rol principal” a premiilor Oscar 2020.La categoria „cel mai bun actor in rol principal” au fost selectati: Antonio Banderas („Dolor y gloria), Leonardo DiCaprio („Once Upon a Time... in Hollywood”),…

- Al Pacino si Laura Dern se numara intre actorii nominalizati pentru roluri secundare la cea de-a 92-a editie a premiilor Oscar potrvit news.roLa categoria „cel mai bun actor in rol secundar” au fost nominalizati: Tom Hanks („A Beautiful Day in the Nighborhood”), Al Pacino („The Irishman”),…

- Joaquin Phoenix a castigat duminica seara, in cadrul celei de a 77-a editii a Globurilor de Aur, premiul pentru cel mai bun actor intr-un film dramatic gratie rolului interpretat in pelicula "Joker", informeaza contul de Twitter al acestor trofee atribuite de Asociatia Presei Straine de la Hollywood…