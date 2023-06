Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 3.000 de medicamente din Romania au fost retrase in ultimii 5 ani, aproape 500 de inovative, reprezentand 20% din totalul medicamentelor inovative de pe piata. Motivul principal este ca aceste medicamente nu mai sunt sustenabile din punct de vedere financiar, a declarat pentru News.ro…

- Incepe emiterea facturilor pe decembrie la Hidroelectrica. In curand vor fi gata și aplicațiile de mobilCu intarzieri de luni de zile la emiterea facturilor, Hidroelectrica va incepe sa emita de saptamana viitoare facturile pe luna decembrie, iar aplicația de plați pe mobil pentru clienți este in…

- Bulgaria a redus considerabil exportul de energie electrica și a recurs la importuri mai ieftine de la hidrocentralele din Romania, susține directorul executiv al Operatorului Sistemului de Electricitate din țara vecina, Angelin Țaciov, citat de Novinite. De la inceputul anului, exportul de energie…

- „Emiterea facturilor de catre Hidroelectrica cu intarziere pentru perioadele de consum aferente anului trecut ne-a pus și pe noi in situația in care, pentru decontarea acestor facturi cu cardul de energie, sa intampinam dificultați. Dar pentru a veni in sprijinul beneficiarilor cardului, modificarea…

- Liceul Tehnologic ,,Vintila Bratianu“, din Dragomirești-Vale, a gazduit, in perioada 10-14 aprilie 2023, doua olimpiade naționale din aria curriculara Tehnologii, domeniile Electric, Electrotehnic, Electromecanic și respectiv Electronica, Automatizari, Telecomunicații, un eveniment la care au participat…

- Adrian Mutu, antrenorul formației Rapid București, spune ca se asteapta la un meci de foc in deplasare cu Universitatea Craiova, dar a subliniat ca echipa sa merge in Banie cu gandul la victorie. „Ne asteapta un meci important la Craiova pentru ca venim dupa o infrangere, dupa un meci in care am jucat…

- A inceput vanzarea mieilor in Piata Chiriac, dar preturile ii cam tin departe pe clienti, deocamdata. SC Piete si Targuri Craiova a amenajat special pentru comertul mieilor o parte din parcarea pietei. In piata exista si centru de sacrificare, tocmai pentru ca cei care cumpara sa fie siguri ca totul…

- ”Hidroelectrica a receptionat in data de 30 martie a.c. investitia „Masuri de protectie suplimentara a disipatorului barajului deversor Portile de Fier I”, a carei valoare se ridica la 82,7 milioane de lei. Lucrarile au fost necesare pentru cresterea duratei de viata a deversorului barajului Portile…