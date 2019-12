Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu face declaratii in presa televizata la sfarsitul CEx al PSD:"Speram ca la un moment dat, noul Guvern sa si asume guvernarea tarii. La deciziile si la discutiile cu colegii mei, as vrea sa amintesc ca actuala conducere este interimara. Avem un obiectiv clar, de a organiza un Congres. S…

- Niculae Badalau a afirmat ca iși cere din nou scuze fața de romanii care sunt plecați la munca in strainatate și ca regreta contextul și formularea „total nefericite”. Liderul PSD Giurgiu a precizat ca va respecta decizia pe care o vor lua in CEx colegii sai in ceea ce il privește, relateaza...

- Comitetul Executiv al PSD (CEX) se reuneste, miercuri, la ora 15.00, in prima sedinta dupa ce Marcel Ciolacu a preluat conducerea interimara a partidului. Social-democratii vor discuta chestiuni organizatorice pentru congresul din februarie. De asemenea, vor fi analizate declaratiile lui Nicolae Badalau…

- "As incepe din nou sa imi cer scuze tututor romanilor plecati in strainatate la munca, sa imi cer scuze familiilor lor, regret contextul si formularea total nefericite. E clar ca eu nu gandesc asa si foarte multi oameni stiu lucrul asta. Eu ii pretuiesc si ii respect pe absolut toti romanii, indiferent…

- Presedintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, respinge afirmatiile lui Niculae Badalau referitoare la romanii din diaspora si isi cere scuze pentru acest "derapaj", asigurand ca partidul pe care il conduce "ii respecta pe toti romanii, indiferent de locul in care traiesc". "Resping afirmatiile…