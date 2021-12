Bad pussycat! Pisicile din Coreea au luat-o razna Proprietarii de animale de companie din Coreea de Sud au fost avertizați sa fie atenți dupa ce peste 100 de incendii au fost declanșate de pisici in ultimii trei ani, potrivit pompierilor din capitala Seul. Departamentul Metropolitan de Pompieri din Seul a spus ca pisicile au provocat in total 107 incendii in locuințe intre ianuarie 2019 și noiembrie anul 2021, potrivit CNN . Se presupune ca pisicile au declanșat incendiile pornind sobele și alte dispozitive electrice, au transmis pompierii. Pisicile pot aprinde aragazele electrice foarte ușor, doar atingand butoanele sensibile la atingere ale… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Proprietarii de animale de companie din Coreea de Sud au fost avertizați sa fie atenți dupa ce peste 100 de incendii au fost declanșate de pisici in ultimii trei ani, potrivit pompierilor din capitala Seul.

