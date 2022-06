Bacul la Română. Dictatorul comediei, Caragiale, lovește din nou. Cum ne dresăm elevii prin felul în care enunțăm subiectele Ați vazut ca e un set de reacții deja prestabilit, dupa un examen precum bacalaureatul. In primul rand, fa noua generație de ras, ca e ușor, ca ”pe vremea mea…”, ca nu știu ce. In al doilea rand, subliniaza ca, deși ușoare, aceste subiecte fac mari probleme și sunt mult mai mulți picați ca acum 20 de ani. Subiectele de acum 20-30 de ani erau intr-adevar mai grele, dar la bac se copia in draci. Pentru ca, spre deosebire de ”trepte”, examenul de bac nu conta atat de mult, iar supravegherea nu era atat de buna. Deci un pas inainte tot s-a facut, examenul e ceva mai onest. Ce ma deranjeaza la bac… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ruxandra Achim, profesoara de Limba romana la Colegiul National ”I.L.Caragiale” din Bucuresti, apreciaza ca subiectele date la prima proba scrisa a examenului de Bacalaureat 2022 - cea de Limba si literatura romana nu ar fi trebuit sa-i puna in dificultate pe absolventi.

- Bacalaureat 2022 a continuat luni, 20 iunie, cu proba scrisa la Limba și literatura romana. Proba a inceput la ora 9:00, iar accesul in sala s-a facut pana la ora 8:30. Centrul Național de Politici și Evaluare in Educație publica subiectele și baremul de corectare pentru proba scrisa la Limba romana…

- Inspectoratul Scolar Judetean Dolj a demarat o ancheta la Scoala Gimnaziala din comuna Predesti, dupa ce elevii care au sustinut marti proba scrisa la Limba romana in cadrul Evaluarii Nationale au primit subiectele pentru scolile care studiaza in limba maghiara. Dupa ce au constatat incurcatura, elevii…

- Evaluarea Naționala 2022. Subiectele date la Limba romana au texte suport din „Toate panzele sus” și „Franturi din viața lui Delavrancea”. La subiectul 2 a fost text narativ despre cea mai frumoasă întâmplare din vacanță cu o descriere de 30 de cuvinte și un dialog de 4 replici

- EVALUARE NAȚIONALA 2022: Proba la LIMBA ROMANA incepe astazi. SUBIECTELE, publicate dupa examen EVALUARE NAȚIONALA 2022: Proba la LIMBA ROMANA incepe astazi. SUBIECTELE, publicate dupa examen Elevii de clasa a VIII-a incep marți, 14 iunie, Evaluarea Naționala 2022 cu proba scrisa la Limba si literatura…

- Simulare EVALUARE NAȚIONALA 2022: SUBIECTELE la Limba și literatura Romana. Cerințele pentru elevii de clasa a VIII-a Elevii de clasa a VIII-a din Alba și din țara au susținut luni prima proba in cadrul sesiunii de simulare a examenului de Evaluare Naționala, cea de Romana. Rezultatele vor fi aduse…

- Simulare BACALAUREAT 2022: SUBIECTELE și BAREMELE la ROMANA. Prezența scazuta in Alba a elevilor de la seral Ministerul Educației a publicat subiectele și baremele la Simulare Bacalaureat 2022, proba de Limba și literatura Romana, de luni, 28 martie. In județul Alba, de la aceasta proba, au lipsit 93%…

- Astazi, 28 martie s-a desfașurat proba scrisa la Limba și literatura romana la care au fost prezenți 2.986 de elevi, reprezentand un procent de peste 95, in marea lor majoritate inscriși in clasa a XII-a invațamant de zi. Ca și in anii precedenți, se constata un interes scazut in randul elevilor de…