- 14 persoane din județul Vaslui, care s-au intors de curand din Italia, au intrat in carantina, miercuri seara, intr-un centru special constituit, a declarat Mihaela Vlada, directorul DSP Vaslui. Microbuzul cu care aceștia au revenit in țara a fost preluat de un echipaj al Jandarmeriei inca de la intrarea…

- In prezent, la nivel de județ, sunt inregistrate 576 persoane aflate in autoizolare, ca urmare a suspiciunii privind infestarea cu virusul Covid – 19. Dintre acestea, trei sunt sub supraveghere, ultima fiind adusa, luni noaptea, la Spitalul Județean de Urgența Bacau, in secția de Boli infecțioase. Anunțul…

- Oficialitațile au anunțat ca in Romania nu se inregistreaza niciun caz de coronavirus, ca se așteapta rezultatele altor teste și ca se deruleaza procedurile de achiziție a echipamentelor necesare. Conform datelor oficiale, 69 de persoane sunt in carantina, 4.818 persoane sunt izolate la domiciliu, dintre…

- Persoanele care vin din Italia sau care au venit recent din zonele afectate de coronavirus sunt plasate in carantina sau sunt izolate la domiciliu in contextul epidemiei de coronavirus de la nivel internațional. Pana in acest moment, niciun roman nu este infectat cu virusul coronavirus, insa mai mulți…

- Carantina persoanelor “asimptomatice” care vor veni din Italia, din zonele cu coronavirus, va costa Bacaul un milion de lei, dupa ce Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a revenit asupra deciziei de a rechiziționa caminul Colegiului NV Karpen, in acest scop, ca urmare a protestelor parinților…

- Instituția Prefectului a decis, astazi ca, in eventualitatea in care pe Aeroportul Bacau vor ajunge persoane care provin din zonele carantinate din Italia și prezinta simptomatologie specifica, acestea sa intre in carantina, urmand a fi cazate in caminul de la Colegiul „N.V. Karpen” din municipiul Bacau.…

- Astazi, in Comitetul Local de Situații de Urgența, au fost discutate masurile de precauție pentru protejarea de infecția cu coronavirus. “Nu avem motive de ingrijorare, dar trebuie sa fim pregatiți pentru orice situație avand in vedere ca avem un numar mare de bacauani care muncesc sau viziteaza Italia”,…