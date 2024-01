Stiri pe aceeasi tema

- Nascut pe 16 decembrie 1949, in Targu-Neamț, județul Neamț, Ioan Danila este o personalitate marcanta a culturii și invațamantului din Romania. Cu o cariera impresionanta in domeniul filologiei, lingvisticii și istoriei literare, el și-a dedicat viața promovarii valorilor culturale și educative in județul…

- Intr-o dimineața liniștita de noiembrie, in comuna Mihai Bravu, județul Giurgiu, s-a nascut o personalitate remarcabila care avea sa iși lase amprenta asupra culturii și invațamantului din Bacau. Petre Isachi, absolvent al Universitații din București, Facultatea de Limba și Literatura Romana, specialitatea…

- In ziua de 16 noiembrie, comunitatea științifica și cea educaționala au sarbatorit o personalitate remarcabila – Neculai Barabaș. Biolog, cercetator, profesor și muzeograf, domnul Barabaș s-a nascut in Bacau in anul 1943 și a devenit una dintre figurile proeminente ale mediului academic romanesc. Educația…

- Vasile Puscasu, campionul olimpic nascut la 2 mai 1956 in comuna Barsanesti, judetul Bacau, ramane una dintre cele mai luminoase figuri din istoria luptelor libere din Romania. Potrivit site-ului oficial al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), Puscasu a devenit o adevarata legenda in categoria…

- La 12 noiembrie 1961, in orașul Onești din județul Bacau, s-a nascut o stea a gimnasticii mondiale – Nadia Elena Comaneci. Cunoscuta și sub numele de “Zeița de la Montreal,” Nadia a redefinit standardele performanței sportive in gimnastica și a devenit prima gimnasta din istorie care a obținut nota…

- Ovidiu Genaru, nascut la 10 noiembrie 1934 in Bacau, este o personalitate complexa și prolifica in domeniul literar romanesc. Cu o cariera care s-a intins pe mai multe decenii, Genaru s-a remarcat ca poet, dramaturg, publicist, traducator și pictor de icoane. Dupa absolvirea Institutului de Cultura…

- Azi, 9 noiembrie, pictorul nascut in 1933 la Burdusaci, comuna Rachitoasa, judetul Bacau, rotunjeste 90 de ani. A inceput cu maniera figurativa, a continuat cu peisajul – tehnici traditionale –, pentru ca in ultima vreme sa indrazneasca spre formule moderniste. La Editura PIM a tiparit un album intitulat…

- Pe 5 noiembrie 1854, in satul Grozești din județul Bacau, s-a nascut unul dintre cei mai remarcabili medici și farmacologi romani, Emanoil Riegler. Originar dintr-o familie cu radacini franceze, familia Riegler a ajuns in Moldova in secolul al XIX-lea, iar Emanoil a crescut alaturi de fratele sau geaman,…