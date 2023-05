Stiri pe aceeasi tema

- REȘIȚA – Cu indemnul lasat posteritații de Corneliu Baba s-a incheiat expoziția dedicata marelui artist. Indemn pe care, pe 16 iulie 1996, il nota ca pe-un testament in jurnalul pe care l-a ținut timp de 50 de ani și care s-a tiparit in patru volume! „Nici nu știți ce calatorie mi s-a oferit, ce glorii…

- O noua premiera la Teatrul „Tony Bulandra” din Targoviște! Sub directa indrumare a regizorului grec Yiannis Paraskevopoulos, cu o echipa tehnica și una artistica de excepție, s-a pus in scena la Targoviște piesa ”Oreste”. „Fiecare spectacol este un pretext pentru o intalnire. O intalnire cu un text…

- Cea de-a doua editie a Targului de arta stradala de Florii va avea loc, in perioada 7-9 aprilie, pe aleea pietonala din fata Teatrului "Toma Caragiu" din Ploiesti, in cadrul evenimentului fiind organizate diverse activitati, intre care spectacole de teatru pentru copii, ateliere de creatie, concerte,…

- 27 martie este Ziua Mondiala a Teatrului, iar anul acesta mesajul dedicat acestui eveniment este semnat anul acesta de actrita Samiha AYOUB (Egipt). Iata ce a scris, printre altele, cunoscuta artista: „Va scriu acest mesaj cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului si, desi sunt foarte fericita sa ma adresez…

- Comunicat: „Liceul de Arte „Balașa Doamna” Targoviște va gazdui, in data de 31 martie a. c., Concursul de Interpretare W. A. Mozart. Ajuns la cea de-a XXVI-a ediție, acest concurs de tradiție este realizat in colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Dambovița și Centrul Județean de Cultura Dambovița…

- De Marțișor, vechiul se reinnoieste, iar tradițiile, obiceiurile si datinile vechi de mii de ani sunt readuse in centrul atentiei. A darui un martisor cu inima curata unei persoane la care tii cu adevarat inseamna, conform anumitor credinte din batrani. De aceea, la Targoviște, continua aceasta frumoasa…

- Episodul XVI din sezonul II al podcastului Avangarda, cu Ionuț Vulpescu prezinta un conținut exclusiv: ultimul interviu public al Academicianului Razvan Theodorescu, difuzat in memoriam. In cadrul unui dialog marcat de prietenie, Academicianul Razvan Theodorescu i-a marturisit fostului ministru…

- Dupa un consistent proces de renovare și modernizare, investițiile fiind parțial finanțate prin PNDL, parțial finanțate de la bugetul local al Municipiului Targoviște, sambata, 11 februarie se redeschide Sașa Mare a Teatrului „Tony Bulandra”. Au fost realizate numeroase intervenții, care au avut…