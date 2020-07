Bacău: Bărbat prins în flagrant în timp ce dădea mită 1.000 lei unui echipaj de poliţie Un barbat este cercetat penal de Serviciul Judetean Anticoruptie Bacau dupa ce a fost prins in flagrant in timp ce dadea mita 1.000 de lei unui echipaj de politie. Flagrantul a fost posibil dupa ce 2 agenti din cadrul IPJ Bacau au sesizat la telefonul anticoruptie ca tatal si fratele unui sofer ce a fost prins in timp ce conducea un autoturism fara a detine permis le-ar fi promis o suma de bani pentru a inchide dosarul penal. ‘In fapt, la data de 6 iulie 2020, in timp ce se aflau in exercitarea atributiilor de serviciu, doi agenti de politie din cadrul I.P.J. Bacau, au depistat in trafic un cetatean… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

