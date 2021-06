Stiri pe aceeasi tema

- Pensia medie a crescut cu 16%, in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeași perioada din 2020, arata Institutul Național de Statistica. Pe de alta parte, comparativ cu trimestrul I al anului precedent, numarul mediu de pensionari a scazut cu 34.000 de persoane, iar cel al categoriei aparținand…

- ”In trimestrul I 2021, comparativ cu trimestrul I 2020, investitiile nete realizate in economia nationala au crescut cu 9,9%, crestere inregistrata la toate elementele de structura: utilaje (inclusiv mijloace de transport) cu 18,1%, lucrari de constructii noi cu 6,5% si la alte cheltuieli cu 1%”, arata…

- Numarul autorizatiilor de construire eliberate pentru constructii rezidentiale a crescut cu 36,2%, in primele patru luni ale anului in curs, comparativ cu aceeasi perioada din 2020, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Astfel, in intervalul 1 ianuarie – 30 aprilie 2021,…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a afirmat, joi seara, ca profesorii sunt cea mai numeroasa categorie profesionala care s-a vaccinat. ”60% dintre profesori s-au vaccinat”, afirma ministrul. Acesta a precizat si ca 30.000 dintre cei peste 100.000 de elevi care ar urma sa sustina Bacalaureatul…

- Lucrarile de constructii in Romania au inregistrat o crestere de doar 0,8%, in luna martie 2021 comparativ cu luna februarie 2021, aceasta fiind una din cele mai modeste cresteri inregistrate in randul statelor membre UE, arata datele publicate, joi, de Eurostat. Comparativ, in zona euro…

- SFS exprima profunda admirație și recunoștința tuturor contribuabililor care s-au conformat prevederilor legislației fiscale in vigoare, contribuind astfel la susținerea creșterii incasarilor la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat.

- ON-LINE: Festivalul National de Teatru pentru Liceeni “AMPRENTE”,ediția a VIII-a. Pe canalul YouTube și pe Facebook veți viziona spectacolele de teatru in perioada 14 – 16 mai 2021. PROGRAM FESTIVALUL NATIONAL DE TEATRU PENTRU LICEENI AMPRENTE 8 14 MAI 2021: ora 19:00-Trupa de teatru “A.C.T.” Bacau…

- Vineri este prima zi din vacanța prelungita de primavara stabilita saptamana trecuta de Ministerul Educației in perioada 2 aprilie – 4 mai, pentru toți elevii, mai puțin pentru cei din clasele a VIII-a, a XII-a și a XIII-a. Elevii din clasele terminale vor avea un interval de școala online intre 12-30…