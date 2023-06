Bacalaureat 2023. La ce oră începe proba scrisă la Limba și Literatura Română Bacalaureat 2023. La ce ora incepe proba scrisa la Limba și Literatura Romana. Incepe examenul de Bacalaureat 2023. Elevii claselor a XII-a și nu numai susțin prima proba scrisa, luni, 26 iunie, la Limba și Literatura Romana. Bacalaureat 2023. La ce ora incepe proba scrisa la Limba și Literatura Romana Examenul de Bacalaureat proba scrisa incepe la ora 9.00. De asemenea, candidații trebuie sa aiba la ei actul de identitate atunci cand ajung in sala de examen. Menționam faptul ca cei care susțin examenul de Bacalaureat 2023 vor avea o saptamana plina. Conform calendarului publicat de Ministerul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

