- Pentru noua elevi din județul Timiș astazi incepe sesiunea speciala a Evaluarii naționale. Copiii nu și-au putut susține examenul in sesiunea precedenta pentru ca fie au fost izolați, fie au avut temperatura. Dintre cei noua elevi care intra in examen, 7 au fost izolați – ei vor susține ambele probe…

Pana ieri, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 20.604 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (Arad-698, Caraș-Severin-112...

- La inceput de week-end, in Timiș, in timpul starii de alerta, se afla in carantina peste 80 de persoane. Peste 3.200 de persoane sunt izolate la domiciliu. O persoana aflata in izolare a fost amendata și introdusa in carantina. De cand a inceput starea de alerta, carantina a fost inlocuita cu izolarea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata si ploi insemnate cantitativ valabil, pe parcursul zilei de joi, in 15 judete din nordul si nord-vestul țarii, conform Agerpres.Potrivit meteorologilor, in Maramures, Crisana si local in Transilvania…

Doua persoane din Timiș care nu au respectat izolarea au fost introduse in carantina. Pe deasupra au mai fost și amendate. Astazi, in Timiș sunt 2.950 persoane aflate in izolare, fața de 2.922, cate erau in urma cu o zi, iar 60 de persoane sunt in carantina, fața de 62, cate erau in urma cu ...

- 365 de rachete, lansate impotriva grindinei Arhiva Foto Adrian Lungu 365 de rachete antigrindina au fost lansate în ultimele șapte zile din punctele de lansare din Prahova, Oltenia și Timiș pentru a proteja culturile agricole, anunța Ministerul Agriculturii. Sezonul de combatere a caderilor…

Presiunea gazului metan a fost redusa din cauza unei avarii la conducta Foeni – Partoș, in zona Cruceni – Graniceri unde este un dig...

- Aquatim anunța scaderea presiunii de furnizare a apei in mai multe localitați din Timiș, din cauza spalarii rețelelor de distribuție și a rezervoarelor de inmagazinare. Vor fi afectate mai multe localitati. Joi, 23 aprilie, se vor efectua lucrari intre orele 9 și 14, in Bethausen; vineri, 24 aprilie…