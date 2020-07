BACALAUREAT 2020. Astăzi se afişează rezultatele finale, după soluţionarea contestaţiilor BACALAUREAT 2020. Un numar de 62.790 de contestatii au fost depuse la sesiunea curenta a examenului de Bacalaureat. Dintre acestea, 23.954 de contestatii au vizat lucrari la proba scrisa de Limba si literatura romana, 492 de contestatii au fost depuse la proba de limba si literatura materna, in timp ce la proba obligatorie a profilului au fost inregistrate 20.741 de contestatii. La proba la alegere a profilului si specializarii au fost depuse 17.603 contestatii. Cele mai multe contestatii au fost depuse in Capitala (7.380) si in judetele Constanta (2.941), Arges (2.868) si Suceava… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

